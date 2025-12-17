Marsilio incontra il ministro Pichetto Fratin sul piano alluvioni bacino Aterno - Pescara
A Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Al centro della discussione, il piano per le alluvioni nel bacino Aterno-Pescara, un tema cruciale per la sicurezza e il territorio della regione. Un confronto volto a rafforzare la collaborazione istituzionale e individuare soluzioni efficaci per fronteggiare le criticità ambientali.
Incontro a Roma, nella sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Presente anche l'assessore regionale Umberto D'Annuntiis. Al centro del colloquio la nuova perimetrazione del Piano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Roma, 17 dicembre – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l'assessore Umberto D'Annuntiis hanno incontrato questo pomeriggio a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezz
