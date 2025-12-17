Marsilio incontra il ministro Pichetto Fratin sul piano alluvioni bacino Aterno - Pescara

A Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Al centro della discussione, il piano per le alluvioni nel bacino Aterno-Pescara, un tema cruciale per la sicurezza e il territorio della regione. Un confronto volto a rafforzare la collaborazione istituzionale e individuare soluzioni efficaci per fronteggiare le criticità ambientali.

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio al MASE: confronto con il ministro Pichetto Fratin su Piano alluvioni Aterno-Pescara - Regione Abruzzo, ultime dal sito:Roma, 17 dicembre – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore Umberto D’Annuntiis hanno incontrato questo pomeriggio a Roma, presso il Ministe ... abruzzonews24.com

Marsilio incontra il ministro Crosetto: «Roma–Pescara asse strategico per la mobilità militare» - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questa mattina, al Ministero della Difesa, il ministro Guido Crosetto ... msn.com

A Teramo il primo incontro tra Marsilio e DAmico dopo il voto

TRASPORTI Marsilio incontra il ministro Crosetto sulla ferrovia Roma-Pescara: "Asse strategico per la mobilità militare" Leggi qui: https://cityne.ws/rVhPO - facebook.com facebook

Viabilità, 50 sindaci chiedono un incontro a Marsilio e Sospiri: "Serve un fondo unico regionale per le strade" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.