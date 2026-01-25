Sanità nuove regole per le visite a pagamento | Schifani promette meno liste d’attesa

Il Parlamento introduce nuove norme per le visite a pagamento nel settore sanitario, con l'obiettivo di ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza del sistema. Il presidente Schifani si impegna a garantire maggiore trasparenza e equità, riformando l’attività libero-professionale intramuraria. Queste misure mirano a rendere il servizio sanitario più accessibile e rispondente alle esigenze dei cittadini, promuovendo un sistema più ordinato e sostenibile.

Rimettere ordine nell’attività libero-professionale intramuraria e rendere il sistema sanitario più equo, trasparente e aderente ai bisogni dei cittadini. È questo l’obiettivo del nuovo decreto adottato dal governo regionale, illustrato dal presidente della Regione Renato Schifani, che interviene.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sanità in Sicilia, nuove regole sull’intramoenia, Schifani: “Più equità e trasparenza, meno attese”La Regione Sicilia ha introdotto nuove norme sull’attività intramuraria dei medici, mirate a migliorare l’equità e la trasparenza nel sistema sanitario. Sanità, il rebus liste d’attesa. Visite ed esami nei weekend: "Il piano per tagliare le code"In Marche, si apre una nuova possibilità per i cittadini di accedere a visite ed esami medici anche nei giorni del fine settimana. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambia; Medici di famiglia, firmato accordo per il rinnovo di contratto: cosa cambia; Riforma dei medici di famiglia: cosa cambia per i pazienti?; Farmaci. L’Europa cambia le regole: per la sicurezza sanitaria arriva il Compra europeo. Sanità, Schifani: nuove regole per l’attività intra moenia in SiciliaPALERMO – Il governo regionale interviene per rimettere ordine nell’attività libero-professionale intramuraria dei medici siciliani e rendere il sistema più equo, trasparente e vicino ai bisogni dei c ... livesicilia.it Lazio, dall’1 febbraio si cambia sulle ricette mediche: ma le nuove regole del presidente Rocca scatenano protesteDal primo febbraio cambiano le regole per le ricette per le prime visite specialistiche e per gli esami diagnostici nel Lazio e, con esse, si riaccende lo ... ilfattoquotidiano.it Le nuove regole sulla Sanità scatenano le proteste dei pazienti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.