L’isola di Kharg, situata in Iran, misura appena 20 chilometri quadrati e rappresenta il cuore delle esportazioni petrolifere del paese, con il 90% di esse che vengono gestite dalla sua piattaforma. Nonostante la sua importanza strategica, Kharg non è mai stata oggetto di attacchi o conflitti. La sua posizione e il ruolo che ricopre nel settore energetico iraniano sono elementi che attirano l’attenzione di analisti e osservatori internazionali.

Un'isola di soli 20 chilometri quadrati in cui viene gestito il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane. Un potenziale obiettivo di guerra, che però ancora non è stato attaccato. L'isola in questione si chiama Kharg (letteralmente, come spiega Il Messaggero, "dattero ancora acerbo), si trova nel Golfo Persico a circa 25 chilometri dalla costa dell’Iran, davanti alla provincia di Bushehr. Lunga appena sei chilometri, l’isola ospita il principale terminal petrolifero del Paese: un’infrastruttura che, se colpita o messa fuori uso, potrebbe infliggere un danno pesantissimo all’economia di Teheran. A rendere Kharg così preziosa non è solo il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kharg, l'isola iraniana che nessuno attacca: cosa c'è dietro (e gli scenari estremi)

Articoli correlati

Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’IranDa questo piccolo avamposto nel Golfo Persico passa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano.

Cuba annulla la fiera annuale del sigaro: cosa c’è dietro i blackout continui che stanno paralizzando l’isolaCuba ha annunciato il rinvio della sua celebre fiera annuale dei sigari, un evento che richiama appassionati e distributori da tutto il mondo.

Contenuti e approfondimenti su Kharg l'isola iraniana che nessuno...

Temi più discussi: Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’Iran; Perché Stati Uniti e Israele evitano di bombardare l'isola di Kharg; Scacco matto nel Golfo: l’enigma strategico dell’isola di Kharg; Resa incondizionata. L’ombra dell’invasione di terra sull’Iran.

Drone Triton Usa da Sigonella al Golfo Persico: la missione tra Bushehr e l'isola di Kharg (con un occhio alla portaerei Gerald Ford)Un drone MQ-4C Triton della Marina Usa, partito dalla base di Sigonella, in Sicilia, e un Boeing P-8A Poseidon, hanno condotto una missione ISR (pattugliamento, monitoraggio ... ilmessaggero.it

Droni Usa sull’isola di Kharg: cos’è l’hub petrolifero iraniano dove potrebbe iniziare l’invasioneTerminal petrolifero chiave per Teheran, avamposto strategico nel Golfo Persico e possibile obiettivo militare in caso di escalation: perché l’isola iraniana di Kharg è tornata al centro delle analisi ... msn.com

Usa verso presa isola Kharg, da cui passa il 90% del petrolio iraniano: mossa per controllare Teheran e greggio globale x.com

Quindici ore di volo verso la costa iraniana, a breve distanza da Bushehr dove si trova una centrale nucleare. E poi verso Kharg - facebook.com facebook