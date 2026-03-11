L’Iran ha deciso di non partecipare ai Mondiali, lasciando vacante il suo posto nel torneo. La Fifa ora deve decidere come procedere e potrebbe fare riferimento all’articolo 6.7 del regolamento, che potrebbe favorire l’Italia. La questione riguarda quindi le implicazioni di questa decisione e le possibili conseguenze per le squadre coinvolte. La situazione resta aperta fino a una comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione.

Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Cassano attacca: «Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter sono stati fallimentari. Juve squadra scarsa, deve mandar via 10 giocatori!» Vlahovic è... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Iran si ritira dai Mondiali, l’articolo 6.7 può favorire l’Italia

Articoli correlati

Clamoroso: l’Iran si ritira dai Mondiali 2026. “Non andremo negli USA”Terremoto geopolitico ai vertici del calcio mondiale: l’Iran ha ufficializzato il ritiro dai Mondiali 2026.

Leggi anche: Perché l’attacco all’Iran può favorire la Cina

Contenuti utili per approfondire L'Iran si ritira dai Mondiali...

Temi più discussi: Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: ecco tutti gli scenari; Iran fuori dai Mondiali? Chi viene ripescato? Ecco cosa dice il regolamento FIFA; Mondiali 2026, Italia ripescata se l’Iran si ritira? Decide tutto la FIFA; La FIFA deciderà a propria esclusiva discrezione: cosa (non) prevede il regolamento in caso di rinuncia dell'Iran ai Mondiali.

Mondiali 2026, l'Iran si ritira: Non giocheremo negli UsaClamoroso: l'Iran annuncia il ritiro dai Mondiali 2026. Il ministro dello Sport Ahmad Donjamali attacca il governo USA: Non parteciperemo dopo le loro azioni malvagie ... sportmediaset.mediaset.it

L'Iran si ritira dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzioneL'Iran potrebbe non partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. Vanno in questa direzione le recenti dichiarazioni del ministro dello Sport iraniano. tuttomercatoweb.com

#Iran In un’intervista il presidente Trump ha dichiarato che “guerra finirà presto, poiché non c’è più praticamente niente da bombardare”. - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com