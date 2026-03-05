L’attacco all’Iran potrebbe aprire spazi di manovra per la Cina, che ha già un ruolo dominante sui minerali fondamentali per la produzione di armamenti. Nel frattempo, Taiwan si trova in una posizione sempre più vulnerabile. Questi sviluppi mostrano come le tensioni internazionali possano influenzare gli equilibri di potere tra le grandi nazioni.

Ufficialmente la Cina ha condannato gli attacchi all’Iran. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi li ha definiti “inaccettabili” e ha chiesto un cessate il fuoco, con i toni tipici di Pechino davanti alla politica estera sempre più imprevedibile di Donald Trump. Wang aveva già rilasciato dichiarazioni simili a gennaio, dopo che gli statunitensi avevano catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il governo cinese non perde occasione per presentarsi come difensore del diritto e della stabilità internazionali, anche se fornisce uno scarso supporto materiale agli amici che finiscono nel mirino del presidente statunitense. Ma, oltre a... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Perché l’attacco all’Iran può favorire la Cina

