Secondo un rapporto del New York Times, gli Stati Uniti sono ritenuti responsabili dell’attacco che ha colpito una scuola elementare in Iran, causando la morte di 165 bambine. L’attacco ha coinvolto una struttura scolastica, senza dettagli sulle modalità o sulle responsabilità dirette. La notizia si basa su fonti che attribuiscono la responsabilità agli Stati Uniti in relazione a quell’evento specifico.

Milano, 11 mar. (askanews) – Secondo una inchiesta preliminare in corso, gli Stati Uniti sono i responsabili dell’attacco alla scuola elementare in Iran che ha provocato 175 vittime, per la maggior parte bambine, smentendo il presidente Trump che aveva accusato Teheran della strage. Lo rivela in anteprima il New York Times che scrive “Colpire una scuola piena di bambini sarà sicuramente ricordato come uno degli errori militari più devastanti degli ultimi decenni”, prima di spiegare nei dettagli come è avvenuto. “Come riconosce il New York Times nel proprio reportage, l’indagine è ancora in corso”, dice. Gli stessi intervistati dal giornale americano confermano che restano ancora molte domande senza risposta: dal perché venivano usati dati vecchi a come sia possibile che non siano stati verificati prima di dare il via all’attacco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - 165 bambine uccise, NYT: Usa responsabili dell’attacco alla scuola in Iran

