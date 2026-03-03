Iran folla ai funerali delle 165 bambine della scuola di Minab uccise da un raid

A Minab, nel sud dell’Iran, una grande folla si è radunata per rendere omaggio alle 165 bambine vittime di un attacco alla scuola elementare femminile, colpita da un raid nel primo giorno di attacchi USA e Israele. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che hanno espresso il loro cordoglio in modo pubblico. La tragedia ha coinvolto molte famiglie e ha attirato l’attenzione locale.

Una folla di persone ha partecipato nella città di Minab, nel sud dell’ Iran, al ricordo per le 165 vittime della strage in una scuola elementare femminile della Repubblica islamica colpita da un raid nel primo giorno di attacchi Usa-Israele. Video e foto che arrivano dalla cerimonia per l’ultimo saluto alle vittime e che vengono rilanciati anche dai media americani mostrano una folla di persone riunite in preghier a vicino a piccole bare avvolte nella bandiera iraniana. Il New York Times spiega di aver verificato video rilanciati dai media iraniani con migliaia di persone che partecipano al corteo funebre a Minab. In alcuni filmati c’è chi intona lo slogan “Morte a Israele”, proclamando il suo sostegno alla Repubblica islamica, da sabato scorso teatro di operazioni di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, folla ai funerali delle 165 bambine della scuola di Minab uccise da un raid Iran, raid colpisce scuola a Minab: i funerali delle vittime trasmessi dalla tv di StatoUna cerimonia funebre di massa si è svolta martedì in Iran per le 165 persone uccise, secondo quanto riferito dai media iraniani, in un attacco aereo... Leggi anche: Iran, i funerali delle 165 vittime del raid che ha colpito scuola una femminile: sepolte in fossa comune Altri aggiornamenti su Iran folla ai funerali delle 165... Discussioni sull' argomento L'ultimo saluto ad Alessandro, la grande lezione di coraggio di mamma Mara; In piazza a Teheran i sostenitori del regime: i due volti di un Paese diviso. Ma solo il 20% appoggia gli ayatollah. VIDEO | Iran, in migliaia ai funerali delle vittime del raid sulla scuola di MinabROMA – Migliaia di persone hanno partecipato oggi al funerale per le vittime di un bombardamento che ha colpito una scuola elementare nella città di Minab, nel sud dell’Iran, uccidendo secondo la tele ... dire.it Iran, in migliaia ai funerali delle forze di sicurezzaRoma, 14 gen. (askanews) - In migliaia hanno partecipato a Teheran ai funerali di oltre 100 membri delle forze di sicurezza e di altri cosiddetti martiri uccisi durante le manifestazioni contro il ... quotidiano.net Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook