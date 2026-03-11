L’Iran rinuncia ai Mondiali di calcio 2026 | chi può subentrare?

L’Iran ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte ai Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno. La decisione è stata comunicata dal ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, che ha dichiarato che la nazionale iraniana non parteciperà alla competizione. La rinuncia è stata confermata attraverso un intervento televisivo del rappresentante istituzionale.

Milano, 11 marzo 2026 - L'Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio 2026. L'annuncio è arrivato dal ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali, che in televisione ha escluso la presenza della nazionale alla rassegna in programma dall'11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. "Dopo quanto accaduto e le misure ostili contro il nostro Paese non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ", ha dichiarato, facendo riferimento al conflitto e alle tensioni con Washington. Una posizione che contrasta con quanto sostenuto nei giorni scorsi dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale aveva infatti assicurato che la nazionale iraniana sarebbe stata la benvenuta alla Coppa del Mondo, spiegando di aver ricevuto garanzie in questo senso dal presidente americano Donald Trump.