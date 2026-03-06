Iran New York Times | Scuola femminile colpita in attacchi Usa

Secondo il New York Times, una scuola femminile in Iran è stata colpita in un attacco attribuito a Stati Uniti e Israele. L’attacco ha causato numerosi morti tra i civili e il più sanguinoso si è verificato il 28 febbraio a Minab, un centro situato vicino allo Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli riguardo alle modalità dell’intervento o alle responsabilità specifiche.

Il fuoco congiunto di Stati Uniti e Israele lascia sul campo decine di morti tra i civili in Iran. L'attacco più mortale sarebbe quello avvenuto lo scorso 28 febbraio a Minab, piccolo centro a pochi chilometri dallo Stretto di Hormuz. Qui, in un raid contro una base navale iraniana gestita dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, i militari di Washington avrebbero colpito una scuola femminile, provocando almeno 175 vittime, la maggior parte delle quali minori. A questa conclusione è arrivato il "New York Times", che ha condotto un'analisi sfruttando le immagini satellitari che dimostrano la situazione sul campo prima e dopo l'intervento statunitense nell'area.