Il New York Times scrive | Evacuate le basi Usa in Medio Oriente possibile attacco all’Iran

Il New York Times riporta che centinaia di militari americani sono stati evacuati da alcune basi in Medio Oriente, a causa di una crescente tensione con l’Iran. Le autorità statunitensi temono un possibile attacco di Teheran e stanno adottando misure di sicurezza rafforzate. La decisione ha coinvolto diverse installazioni strategiche nella regione, dove aumentano le attività militari e le allerte. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze americane.

Centinaia di soldati americani sono stati evacuati dalle basi in Medio Oriente in vista di un possibile attacco americano dell’Iran e della conseguente risposta di Teheran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono al New York Times precisando che le basi interessate sono quella di Al Udeid in Qatar e quelle in Bahrein, dove si trova la Quinta Flotta della Marina. Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato di “ considerare ” un attacco limitato contro l’Iran. “Immagino di poter dire che lo sto considerando”, ha risposto il capo della Casa Bianca a un giornalista. Donald Trump finora non ha fornito spiegazioni né sul perché attaccare e perché farlo proprio ora e lo afferma il New York Times sottolineando come il presidente non ha fornito alcuna valutazione sull’urgenza della possibile minaccia che arriva dall’Iran o sul perché voglia colpire i siti nucleari di Teheran che ha più volte detto sono stati “obliterati” dall’attacco Midnight Hammer.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»La portaerei più grande al mondo si trova ora nel Mar Mediterraneo, alimentando tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.

