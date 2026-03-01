L’Iran potrebbe non partecipare ai Mondiali 2026 a causa delle tensioni con gli Stati Uniti e Israele, che hanno portato a un possibile boicottaggio. In assenza dell’Iran, i sostituti più probabili sono Iraq o Emirati Arabi Uniti. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma si fanno già ipotesi sulle possibili alternative per l’evento calcistico.

Torna l’incertezza attorno alla Coppa del Mondo 2026: l’Iran potrebbe boicottare il torneo dopo l’attacco di Usa e Israele, e il suo posto potrebbe essere preso da Iraq o Emirati Arabi Uniti. Queste sono le righe scritte a riguardo dal Corriere della Sera: “Se a dicembre l’Iran non aveva partecipato alla cerimonia del sorteggio della Coppa del Mondo, svoltasi il 5 dicembre a Washington (a causa di un visto negato dagli Stati Uniti a diversi membri della delegazione), adesso si parla addirittura di boicottaggio dell’Iran per quanto riguarda il Mondiale. La Nazionale del c.t. Amir Ghalenoei è inserita nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e dovrebbe giocare due partite a Los Angeles e una a Seattle, ma le cose potrebbero presto cambiare dopo l’attacco di Usa e Israele”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Iran probabilmente non parteciperà ai Mondiali: possibili sostituti Iraq o Emirati Arabi Uniti

Iran, Arafi sostituisce Khamenei. E Pezeshkian chiama alla guerra i musulmaniL'ayatollah Alireza Arafi è stato nominato membro giurista del Consiglio direttivo incaricato di ricoprire ad interim il ruolo della Guida Suprema.

Cipro nel mirino dell’Iran? Nicosia smentisce, Londra insiste: pericolo per l’EuropaL ‘attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, che ha portato all’uccisione di Alì Khamenei, ha sfiorato per la prima volta il suolo europeo, o quasi.

