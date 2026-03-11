L’Iran ha lanciato un attacco contro una base statunitense in Kuwait, coinvolgendo anche obiettivi di Israele. Sono state udite sirene a Tel Aviv, mentre una nave cargo nel Golfo di Hormuz è stata colpita, e sono stati segnalati lanci di missili su Qatar e Kuwait. L’azione rappresenta una escalation delle tensioni nella regione.

L’Iran annuncia l’attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele. Sirene a Tel Aviv. Colpita nave cargo a Hormuz e missili su Qatar e Kuwait. L’Idf colpisce Beirut. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha dichiarato di aver lanciato nelle scorse ore la sua “operazione più violento e intenso” dall’inizio della guerra. Lo riferiscono i media di Teheran, citati dalla Cnn, secondo cui l’attacco notturno ha comportato il lancio di missili, tra cui il missile balistico a lungo raggio Khorramshahr, contro obiettivi in Israele e statunitensi. “Continueremo i nostri attacchi sostenuti con determinazione e forza, e nel proseguimento di questa guerra pensiamo solo alla resa completa del nemico”, hanno affermato i Pasdaran in un comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha colpito una base statunitense in Kuwait e non solo, è iniziato un attacco più intenso

Iran, Teheran annuncia l'attacco più intenso. Sirene in Israele. Colpita nave cargo a Hormuz. Missili su Kuwait e Qatar – La direttaIran, tutte le notizie di oggi mercoledì 11 marzo – Live L'Iran annuncia l'attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele.

L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: "300 italiani presenti, nessun ferito"Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo.

