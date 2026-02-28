L' Iran attacca una base in Kuwait Tajani | 300 italiani presenti nessun ferito

L’Iran ha attaccato una base in Kuwait, coinvolgendo operazioni militari nella zona del Golfo. A seguito dell’attacco, non risultano feriti tra i militari italiani presenti nella regione, né ci sono italiani coinvolti negli scontri. Il ministro degli Esteri ha confermato la presenza di circa 300 italiani in Kuwait, sottolineando che nessuno ha riportato danni o traumi durante l’incidente.

Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo. È il messaggio rassicurante arrivato dalla Farnesina dopo l’attacco iraniano contro una base in Kuwait dove sono presenti oltre 300 uomini dell’Aeronautica italiana. «Non ci sono militari italiani feriti e non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa. I militari italiani presenti nella base colpita dai missili iraniani si trovavano nel bunker al momento dell’attacco e risultano tutti incolumi. Secondo quanto riferito, l’offensiva ha provocato danni ingenti alla pista, ma non ha coinvolto personale italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Attacco iraniano alle basi nel Golfo, Tajani: "Militari italiani nella base colpita in Kuwait"Una nuova ondata di attacchi missilistici attribuiti all'Iran ha interessato diversi obiettivi nell'area del Golfo e ha coinvolto anche una base in...

