Il ministro dello Sport iraniano ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti. La decisione arriva in seguito ai recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro Teheran, che hanno portato il governo a ritenere impossibile la partecipazione alla competizione. La scelta riguarda esclusivamente la mancata presenza dell’Iran alla manifestazione calcistica prevista negli Stati Uniti.

Il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, ha dichiarato che il Paese non è in grado di partecipare ai Mondiali di Clacio che si terrà negli Stati Uniti alla luce del conflitto in corso dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran. «Dato che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non siamo in alcun modo in grado di partecipare ai Mondiali», ha affermato Donjamali in un’intervista televisiva, riferendosi alla morte della guida suprema Ali Khamenei nei primi attacchi della guerra. «A causa delle azioni ostili contro l’Iran, due guerre ci sono state imposte negli ultimi otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

