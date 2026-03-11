L’Iran dice No al Mondiale 2026 | ecco chi andrà al suo posto

L’Iran ha annunciato che non prenderà parte ai Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 18 luglio. La decisione riguarda esclusivamente la nazionale iraniana, che non parteciperà alla competizione. Al suo posto, nei prossimi giorni, verrà annunciata una squadra che sostituirà l’Iran nel torneo.

La nazionale di calcio dell’ Iran non parteciperà ai Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 18 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada. La decisione è stata annunciata dal ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali, che ha collegato la scelta direttamente alla guerra in corso con gli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dal ministro, la partecipazione al torneo non sarebbe più possibile a causa della situazione politica e militare tra i due Paesi. Donyamali ha spiegato che gli attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziati il 28 febbraio, avrebbero reso impossibile qualsiasi presenza sportiva iraniana negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Chi al posto dell’Iran al Mondiale 2026: l’Italia e la wild card, c’è una favoritaLa Nazionale iraniana potrebbe decidere di non partecipare, oppure essere esclusa a causa del conflitto con Stati Uniti e Israele “Dopo questo...

Il Verona esonera Zanetti: ecco chi può arrivare al suo postoDopo la pesante sconfitta di Cagliari, il club gialloblù ha deciso per il cambio in panchina.

A Mother in War; Fighting to Save Her Child and Shock Everyone

Altri aggiornamenti su Iran dice

Temi più discussi: Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Attacco all'Iran, la posizione dell'Italia. Europa si divide, chi dice no a Trump; Iran: la Spagna sfida Washington: De-escalation immediata; Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto.

Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: La Spagna dice no alla guerraLa posizione del governo spagnolo può essere riassunta in tre parole: 'No alla guerra'. Il mondo, l'Europa e la Spagna si sono già trovati in questa situazione. Ventitré anni fa, un'altra amministraz ... tg.la7.it

Guerra Iran, il governo dice che le bollette saliranno: No nuovi aiuti, c’è già il decreto EnergiaLa guerra in Iran fa salire i prezzi dell'energia. Per le bollette del gas l'Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio ... fanpage.it

“L’attacco all’Iran non risponde al criterio della guerra giusta”, dice il cardinale di Washington. Ma il concetto non era stato affossato da Papa Francesco con l’enciclica Fratelli tutti Di @matteomatzuzzi x.com

In Iran la pace resta un tabù. Trump si dice certo che la guerra è agli sgoccioli, ma apre ai negoziati con Teheran che, però, rifiuta e cerca l'escalation - facebook.com facebook