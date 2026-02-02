Il Verona esonera Zanetti | ecco chi può arrivare al suo posto

Il Verona ha deciso di esonerare Paolo Zanetti. La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore, ringraziandolo per il lavoro svolto, anche nella passata stagione, quando aveva portato il club alla salvezza. Ora si cerca un nuovo tecnico che possa prendere in mano la squadra e tentare di risollevare le sorti del campionato. Nei prossimi giorni, ci saranno valutazioni e incontri per scegliere il nome più adatto.

Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona. A comunicare la decisione è stato il club scaligero in cui si ringrazia l'operato del tecnico, che già nella passata stagione aveva colto una salvezza a tratti insperata. In attesa di scegliere il sostituto, l'allenamento odierno sarà diretto da Paolo Sammarco, responsabile della Primavera. Fatale a Zanetti la pesante sconfitta per 4-0 di Cagliari. Subito dopo la partita le parole del ds Sogliano e l'assenza dell'allenatore davanti alle telecamere aveva lasciato intendere le intenzioni della società. Nelle ultime cinque giornate i gialloblù, hanno raccolto un solo punto e al momento occupano l' ultimo posto in classifica a 14 punti, insieme al Pisa con sole due vittorie conquistate.

