Borse oggi 11 marzo prezzo petrolio in diretta | Iran minaccia | Lo pagherete 200 dollari L’Occidente sblocca 400 milioni di barili dalle scorte strategiche

Oggi, 11 marzo, il prezzo del petrolio registra oscillazioni a causa delle tensioni tra Iran e Occidente. L'Iran ha minacciato di far salire il prezzo a 200 dollari, mentre l'Occidente ha deciso di sbloccare 400 milioni di barili dalle scorte strategiche per calmierare il mercato. L'Agenzia internazionale per l'energia ha comunicato un aggiornamento sul mercato petrolifero e sulla produzione.