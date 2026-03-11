Borse oggi 11 marzo prezzo petrolio in diretta | Iran minaccia | Lo pagherete 200 dollari L’Occidente sblocca 400 milioni di barili dalle scorte strategiche
Oggi, 11 marzo, il prezzo del petrolio registra oscillazioni a causa delle tensioni tra Iran e Occidente. L'Iran ha minacciato di far salire il prezzo a 200 dollari, mentre l'Occidente ha deciso di sbloccare 400 milioni di barili dalle scorte strategiche per calmierare il mercato. L'Agenzia internazionale per l'energia ha comunicato un aggiornamento sul mercato petrolifero e sulla produzione.
Il prezzo del petrolio ondeggia dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia ha annunciato il maggiore rilascio di riserve della sua storia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Iran, Aie sblocca 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. I numeri, la lotta agli aumenti e cosa cambia adesso
Borse oggi 11 marzo, prezzo petrolio in diretta | L'Europa peggiora: nessun taglio sulle accise in Cdm e il gasolio arriva a 2,6 euro in autostrada
