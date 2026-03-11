Due dei fondatori di BioNTech, Ugur Sahin e Özlem Türeci, hanno annunciato che lasceranno l’azienda per avviare una nuova impresa concentrata sullo sviluppo di tecnologie mRNA di ultima generazione. La notizia rappresenta un cambiamento importante nel settore biotecnologico, segnando un passo significativo nella storia recente dell’innovazione biomedicale.

L’annuncio che U?ur?ahin e Özlem Türeci, fondatori di BioNTech, lasceranno l’impresa e ne avvieranno una nuova dedicata allo sviluppo di tecnologie mRNA di nuova generazione segna un passaggio interessante nella storia recente della biotecnologia. La reazione negativa dei mercati ha attirato l’attenzione su un possibile problema di successione nella guida dell’azienda, anche al netto del fatto che i fondatori porteranno alcune tecnologie e know-how nella nuova azienda. Ma che cosa indica questo passaggio nella traiettoria di una tecnologia che negli ultimi anni ha cambiato il panorama dei vaccini e della medicina molecolare? BioNTech nasce nel 2008 con un progetto molto preciso: costruire una piattaforma terapeutica basata sull’RNA messaggero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'innovazione biomedica passa anche dall'industria

Articoli correlati

Non solo lotta al caporalato: "L'integrazione passa anche dall'abitare"Lunedì, presso la prefettura di Brindisi, è stato siglato il protocollo contro il caporalato.

Un leone contro Khamenei: la rivolta in Iran passa anche dall'IaL'artista ha invitato tutti a supportare i giovani che stanno affollando le strade dell'Iran per lottare contro il regime, per costruire un futuro...

Aggiornamenti e notizie su innovazione biomedica

Temi più discussi: Oltre 27 milioni per la ricerca biomedica in Lombardia: il piano di FRRB che accelera l'innovazione; Donnini (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica): Promuoviamo progetti ad alto impatto; ?La Fondazione regionale per la ricerca biomedica chiude il 2025 con oltre 27 milioni di euro di finanziamenti per bandi regionali ed...; 'L'energia di Volta, la medicina del futuro. 200 anni di innovazione scientifica'. Convegno di altissimo profilo a Villa Erba.

NAStartUp torna al centro di Napoli: l’innovazione passa per l’informazioneDopo la speciale edizione nei Campi Flegrei, NAStartUp — il più grande acceleratore civico e no-profit dell’ecosistema startup e investitori del Sud Italia — sceglie il cuore antico della città per il ... ilmattino.it

Ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale, a Roma l'evento della Fondazione ENEA Tech e BiomedicalLa ricerca biomedica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo scientifico, economico e tecnologico del Paese, configurandosi come una vera leva strategica per l’innovazione, la salute ... ilmessaggero.it

Anche quest’anno la Scuola Superiore dell’Università di Catania, insieme ai suoi allievi protagonisti assoluti, ed in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca e Innovazione Biomedica (IRIB CNR), organizza lo Stage di preparazione alla fase regionale dell facebook