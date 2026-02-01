Non solo lotta al caporalato | L' integrazione passa anche dall' abitare

Questa mattina a Brindisi è stato firmato un nuovo protocollo contro il caporalato. La firma è avvenuta alla prefettura, dove rappresentanti delle istituzioni e associazioni hanno sottolineato l’importanza di un intervento più ampio. Oltre alle azioni contro lo sfruttamento, il documento prevede anche iniziative per migliorare le condizioni di vita degli immigrati, con particolare attenzione all’abitare. In questo modo, si cerca di affrontare il problema in modo più completo, puntando anche sulla qualità delle condizioni di chi lavora e vive in zona.

Lunedì, presso la prefettura di Brindisi, è stato siglato il protocollo contro il caporalato. All'articolo 6 si parla del progetto Su.Pr.Eme. (Sud Protagonista per l'Emersione). Dottoressa Garofoli, in qualità di coordinatrice di tale progetto in terra di Brindisi, può raccontare i vostri.

