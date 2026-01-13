Un leone contro Khamenei | la rivolta in Iran passa anche dall' Ia

Le recenti proteste in Iran trovano spazio anche online, dove il clima di rivolta si manifesta attraverso contenuti digitali. In un contesto in cui la tecnologia diventa strumento di comunicazione e solidarietà, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più rilevante nel diffondere messaggi e raccogliere supporto. Questa dinamica evidenzia come le sfide politiche si intreccino con le potenzialità delle nuove tecnologie, contribuendo a plasmare il dialogo pubblico e la resistenza.

Le proteste degli iraniani contro il regime passano anche dal web e, inevitabilmente in quest'epoca, dai contenuti generati con l' intelligenza artificiale. Tra i tanti video spuntati in rete, ve n'è uno caricato da Howtan Re, artista nato a Teheran che ha lasciato il suo Paese nel 1979, l'anno della rivoluzione che ha portato al potere gli ayatollah, e che ora vive tra Stati Uniti e Italia. L'uomo è noto per le sue opere provocatorie, che puntano a protestare contro le ingiustizie e a promuovere il dialogo tra culture e religioni. "Basta con questa dittatura. Vogliamo la libertà. Lunga vita all'Iran e agli iraniani che sono stati massacrati da questi mullah che devono bruciare all'inferno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

