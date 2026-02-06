Mosca spari contro il vice capo dell' intelligence

A Mosca, un attentato ha colpito il vice capo dell’intelligence, il generale Vladimir Alekseyev. L’incidente si è verificato nella zona nord-occidentale della città, lasciando il generale ferito. Nonostante i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia continuino, la tensione tra le parti resta alta. La notizia ha fatto immediatamente il giro delle autorità e dei media, mentre le forze di sicurezza indagano sull’attacco.

Nonostante i colloqui Ucraina-Usa-Russia, sale la tensione a Mosca. Il generale russo del ministero della Difesa Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. A riferirlo è l’agenzia Tass, citando Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, che ha annunciato l’apertura di un’indagine. Secondo gli inquirenti, all’interno di un edificio residenziale un individuo non ancora identificato ha esploso più colpi contro Alekseyev, per poi darsi alla fuga. “La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha dichiarato Petrenko. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mosca, spari contro il vice capo dell'intelligence Approfondimenti su Mosca Vladimir Alekseyev Spari contro Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa: “Chi l’ha colpito è fuggito” Venezuela, spunta un (possibile) supertestimone contro Maduro: chi è Hugo Carvajal, l’ex capo dell’intelligence Hugo Carvajal, ex capo dell’intelligence venezuelana, potrebbe diventare un testimone importante negli eventuali procedimenti legali contro Nicolás Maduro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mosca Vladimir Alekseyev Argomenti discussi: Spari contro un alto ufficiale militare del Ministero della Difesa a Mosca. Mosca: 'Spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa nella capitale'Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa ... ansa.it Mosca, spari contro il vicecapo dell'intelligence russaLo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il generale Vladimir Alekseev è rimasto ferito stamani in un «attentato» ed è ora ricoverato in ... avvenire.it Pioggia di bombe nella notte sull'Ucraina, due le vittime e oltre venti i feriti. Centinaia di droni e missili russi mentre negli Emirati Arabi sono ancora in corso i colloqui trilaterali tra Mosca, Washington e Kyiv. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.