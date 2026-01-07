Rientro allagato al Liceo Redi | si rompe tubo dell' acqua studenti fuori fino all' intervento dei vigili del fuoco

Al ritorno dalle festività natalizie, gli studenti del Liceo Francesco Redi di Arezzo hanno vissuto un imprevisto a causa di un guasto idraulico. Un tubo dell'acqua rotto ha provocato un allagamento, costringendo gli studenti a uscire temporaneamente dall’edificio in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. La situazione, inattesa e senza precedenti, ha richiesto un intervento rapido per garantire la sicurezza di tutti.

Non è stato sicuramente il rientro dalle festività natalizie che si aspettavano quello che hanno vissuto gli studenti del Liceo Francesco Redi di Arezzo. Questa mattina, mercoledì 7 gennaio, gli alunni dell'istituto cittadino sono dovuti restare fuori al freddo ad attendere il via libera per.

