Licenziata in maternità in ufficio costretta a portare caffè in quanto donna Lei trascina l’azienda in tribunale | la sentenza

Una dirigente di Conegliano, licenziata durante il periodo di maternità, ha portato l’azienda in tribunale sostenendo di essere stata costretta a servire caffè in ufficio perché donna. Il giudice del lavoro di Treviso ha annullato il licenziamento e disposto il suo reintegro, riconoscendole inoltre un risarcimento di 50 mila euro per discriminazione di genere.

Il giudice del lavoro di Treviso ha disposto il reintegro di una dirigente della Keyline di Conegliano (Treviso), annullandone il licenziamento e riconoscendole anche un risarcimento per discriminazione di genere pari a 50mila euro. La decisione, arrivata nei giorni scorsi e riportata dal Corriere del Veneto, acooglie le ragioni della donna, ritenuta vittima di un vero e proprio «danno da discriminazione». Secondo quanto accertato dai giudici, l’amministratore delegato era solito chiedere alla dirigente e a sua sorella di portare il caffè a tutti i partecipanti delle riunioni in azienda «in quanto donne». I comportamenti discriminatori davanti ai colleghi. 🔗 Leggi su Open.online

