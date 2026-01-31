Una donna di Grosseto ha deciso di portare l’azienda in tribunale dopo essere stata licenziata. La motivazione ufficiale riguarda un presunto pagamento mancato di un detersivo, che avrebbe dovuto saldare dopo il turno di lavoro. La dipendente sostiene di non aver mai avuto intenzione di evadere il pagamento e ora chiede spiegazioni al tribunale. La vicenda ha già fatto discutere tra colleghi e cittadini, mentre si attende la sentenza definitiva.

Grosseto, 31 gennaio 2026 – Licenziata perchè non avrebbe pagato un detersivo dopo il turno di lavoro. E adesso la vicenda approda in tribunale. Accade in un supermercato Pam di Grosseto. Nuova controversia di lavoro per l’azienda, dopo la lunga vicenda del lavoratore di Siena licenziato per non aver superato il “test del carrello”. Stavolta la vicenda è diversa. E approderà al tribunale del lavoro di Grosseto. Fabio Giomi: "Mai piegare la testa davanti alle ingiustizie. Per me è un nuovo inizio" La dipendente ha infatti promosso un’azione legale chiedendo il reintegro. Tutto accade nei mesi scorsi in un punto vendita grossetano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Licenziata da Pam per un detersivo non pagato: storica dipendente porta l’azienda in tribunale

