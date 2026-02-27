Roma licenziata e sostituita con l’Ia | per il tribunale la decisione dell’azienda è legittima

Un'azienda di Roma ha licenziato una dipendente, sostituendola con l’intelligenza artificiale in seguito a una riorganizzazione interna. Il tribunale ha considerato legittima questa decisione, stabilendo che il licenziamento è valido quando l’azienda decide di sostituire un ruolo con sistemi automatizzati. La sentenza conferma che l’impiego dell’Ia può comportare la cessazione di un rapporto di lavoro.

Si può essere regolarmente licenziati quando, in virtù di una riorganizzazione aziendale, il sostegno dell’intelligenza artificiale sostituisce le mansioni di un determinato ruolo. A stabilirlo è stato il tribunale di Roma con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, che ha riconosciuto legittimo, per “giustificato motivo oggettivo”, la destituzione di una graphic designer che lavorava in una società di cybersicurezza. La liquidazione dell’impiegata è avvenuta a seguito di una riprogrammazione interna, in cui l’uso di strumenti di Ia ha contribuito a rendere inutile il suo ruolo. La scelta, secondo il Corriere della Sera, è tra le prime in Italia a richiamare esplicitamente l’intelligenza artificiale in una controversia sul lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Licenziata “per colpa dell’IA”? Il Tribunale non ha scritto questo: “Decisiva la crisi aziendale” e la mancanza di altre competenze“Sostituita dall’Intelligenza artificiale e licenziata, ma per il Tribunale è legittimo”.

