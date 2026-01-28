Bavaglio alla stampa l’Italia maglia nera in Europa per le querele temerarie

In Italia cresce il fenomeno delle querele temerarie contro i giornalisti. Le denunce false vengono usate sempre più spesso per bloccare le inchieste e intimidire chi fa informazione. Il fenomeno si sta diffondendo in tutta Europa, ma l’Italia si conferma come il paese con il numero più alto di casi. La situazione preoccupa, perché mette a rischio la libertà di stampa e il diritto di sapere.

Un vero e proprio bavaglio alla stampa. Un fenomeno, quello delle querele temerarie, che continua a crescere in tutta Europa. E in cui l'Italia detiene un triste record, tanto da essere la maglia nera nel vecchio continente. Democracy in the dock, il rapporto di Case e Fondazione Daphne Caruana Galizia riportato dal Sole 24 Ore, descrive il tentativo di mettere un vero e proprio bavaglio a giornalisti e attivisti. Il report analizza le azioni legali infondate che hanno l'obiettivo di intimorire i giornalisti. Il trend è ritenuto allarmante, nonostante la direttiva europea del 2024 che dovrebbe contrastare proprio queste azioni, chiamate Slapp.

