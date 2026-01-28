L’Italia si conferma al primo posto in Europa per querele temerarie contro giornalisti e attivisti. Nonostante le parole del governo, i numeri del 2024 dimostrano che le azioni legali infondate sono ancora molte e colpiscono chi cerca di fare informazione o difendere i diritti.

Italia di nuovo in testa per il numero di querele temerarie. Nonostante Giorgia Meloni abbia di recente dichiarato che “non serve una normativa ad hoc” per tutelare giornalisti e attivisti dalle azioni legali, i dati del 2024 confermano il record negativo per il nostro Paese. Secondo infatti il nuovo report della Coalizione europea contro le SLAPP (Strategic lawsuit against public participation), non solo si conferma la tendenza di crescita delle querele totali (da 166 a 167), ma la peggiore per il secondo anno consecutivo è l’ Italia con 21 segnalazioni. Seconda la Germania (20), seguono: Serbia (13), Ungheria (12), Turchia (10) e Ucraina (10). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Querele temerarie, l’Italia ancora prima in Europa per le azioni contro giornalisti e attivisti

