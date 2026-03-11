Dopo la partita tra Atalanta e Bayern Monaco, si sono svolti scambi di battute tra l’allenatore della Dea e il suo collega, con frasi come

L’Atalanta ci credeva, voleva quantomeno tenere tutto aperto dopo la partita in casa. Ma lo strapotere del Bayern non ha consentito alla Dea di giocarsela: 1-6 il finale di un match che nel post ha scatenato anche qualche polemica e acceso qualche discussione. Come quella negli studi di Sky Sport tra Fabio Capello e Raffaele Palladino. L’ex allenatore della Roma ha chiesto: “Palladino, prima della partita hai detto di aver visto 12 partite del Bayern per prepararla: cosa ha cambiato il Bayern per sorprendervi? Oppure li avete studiati male?”, ha domandato con tono provocatorio l’ex tecnico, ora opinionista a Sky. “No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’hai detto tu eh, non io”; “Mister, ci sono i valori in campo”: la discussione tra Capello e Palladino post Atalanta-Bayern

Articoli correlati

Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: “Ce l’hai detto tu, non io”Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell'Atalanta col Bayern.

Atalanta, Palladino nel post gara: «Complimenti al Bayern. I migliori in campo di stasera sono i tifosi, ci hanno sostenuto sempre»Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Approfondimenti e contenuti su L'hai detto tu eh non io Mister ci sono...

Temi più discussi: L'hai detto tu, non io...: Capello riprende Palladino dopo la batosta dell'Atalanta in Champions; Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: Ce l'hai detto tu, non io; Atalanta-Bayern Monaco, obiettivo tenere il confronto in bilico fino al ritorno tra otto giorni a Monaco di Baviera; Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic ? Stadio di Bergamo Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon.

L'hai detto tu, non io...: Capello riprende Palladino dopo la batosta dell'Atalanta in ChampionsBastosta senza se e senza ma per l'Atalanta di Palladino in Champions contro il Bayern Monaco. A fine partita, a Sky, Fabio Capello ha detto a Palladino: Hai detto anche che avevate studiato attentam ... msn.com

Capello duro con Palladino: Hai studiato male il Bayern?. La replica dell'allenatore dell'AtalantaNel dopo partita di Atalanta-Bayern Monaco 1-6, match di andata degli ottavi di finale di Champions League, ai microfoni di Sky confronto fra Fabio Capello, ex allenatore e attuale commentatore, e Raf ... calciomercato.com

Atalanta, #Musah guarda al campionato: "Col Bayern sconfitta netta, archiviamo e pensiamo all'Inter" x.com

Il capitano del Bayern dopo la vittoria sull’Atalanta (illustrazione tratta dalla pagina Fb #ilrompipallone) #Kimmich #bergamo #atalantabayern #uefachampionsleague - facebook.com facebook