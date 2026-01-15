Scuola 2026-2027 | Iscrizioni per elementari medie e superiori | via alle domande fino al 14 febbraio

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027, valide per le scuole elementari, medie e superiori. Le domande devono essere presentate entro il 14 febbraio, come indicato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, a partire dal 13 gennaio. Questo periodo rappresenta l’opportunità per le famiglie di iscrivere i propri figli ai diversi livelli di scuola, garantendo così l’accesso ai servizi educativi per il prossimo anno scolastico.

