Farmindustria export cresce oltre 33% nei primi 10 mesi del 2025

Nel 2025, il settore farmaceutico italiano registra un aumento dell'export superiore al 33% nei primi dieci mesi dell'anno, confermandosi come il comparto con la crescita più significativa. Questo andamento positivo evidenzia il ruolo crescente dell'industria farmaceutica nel panorama internazionale e sottolinea le opportunità di sviluppo e competitività del settore.

L’ export della farmaceutica sale di oltre il 33% nel 2025, e conquista il primo posto per crescita. Non solo. E’ anche uno dei settori che riesce a rispondere meglio all’incertezza del contesto geopolitico. E’ il pensiero del presidente di Farmindustria Marcello Cattani espresso nel corso di un punto stampa con i giornalisti a Roma: da un lato il bilancio dell’anno che sta per concludersi, dall’altro le prospettive per quello che sta per arrivare. Navigare l’incertezza. “La farmaceutica riesce a navigare l’incertezza globale come nessun altro – afferma Cattani – il 2025 è stato soddisfacente per il comparto: a ottobre l’export è cresciuto del 33,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, per un valore di 58,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

