Eric Dane l’ultimo messaggio dell’attore di Grey’s Anatomy alle figlie prima di morire | Non abbiate rimpianti nella vita – Il video

Eric Dane ha condiviso un messaggio toccante alle sue figlie prima della sua scomparsa, sottolineando l’importanza di vivere senza rimpianti. L’attore di Grey’s Anatomy ha detto di aver cercato di affrontare ogni difficoltà con dignità, anche nei momenti più difficili. Il suo video, diffuso sui social, mostra una voce calma e sincera che invita a riflettere sulla forza interiore. Il testo rimane come testimonianza di un addio pieno di significato.

«Spero di aver dimostrato che si può affrontare tutto. Si può affrontare l’inferno con dignità». Con queste parole cariche di forza e vulnerabilità, Eric Dane ha dato il suo addio pubblico alle figlie e al mondo. L’attore, celebre per il ruolo dell’indimenticabile dottor Mark “McSteamy” Sloan in Grey’s Anatomy e per la cruda interpretazione in Euphoria, si è spento lo scorso 19 febbraio a soli 53 anni. A portarlo via è stata la Sla, una battaglia vissuta con riservatezza e resa pubblica solo dieci mesi prima della scomparsa. Il messaggio di Dane è affidato a Famous Last Words, lo speciale Netflix registrato pochi mesi prima del decesso e diffuso postumo. 🔗 Leggi su Open.online

Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, l'attore 53enne di Grey's Anatomy lascia moglie e due figlie

Morto Eric Dane, il patrimonio dell'attore di Grey's Anatomy: a chi spetta l'eredità

