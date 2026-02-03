Kim Kardashian e Lewis Hamilton | davvero è nata una nuova coppia?

La notizia circola da qualche giorno, ma ora sembra quasi certa. Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme in Gran Bretagna, dove hanno passato un weekend in totale privacy. Nessuno dei due ha confermato, ma le foto e le voci di fonti vicine fanno pensare che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. I fan si chiedono se davvero sia nata una nuova coppia o solo un flirt passeggero. Intanto, le cronache rosa non parlano d’altro.

La prima coppia inaspettata del 2026 fa la sua comparsa sulle cronache rosa e promette già di far discutere: si tratta di Kim Kardashian e Lewis Hamilton che, secondo gli ultimi rumor, avrebbero trascorso insieme un romantico weekend in Gran Bretagna, lontano da riflettori e rispettivi impegni. Weekend in campagna per Kim Kardashian e Lewis Hamilton. L’ imprenditrice e star dei reality 45enne e il sette volte campione del mondo di Formula 1, 41 anni, avrebbero passato alcuni giorni nelle Cotswolds, una delle zone più esclusive e riservate della campagna inglese, scegliendo come base la lussuosa Estelle Manor. 🔗 Leggi su Amica.it

La notizia si diffonde in fretta: Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, e Kim Kardashian sarebbero una coppia.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme in una fuga romantica da 140 mila euro.

