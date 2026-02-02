Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme in una fuga romantica da 140 mila euro. La coppia, sorpresa dai paparazzi, sembra aver superato la semplice amicizia e aver dato il via a qualcosa di più serio dopo anni di conoscenza. I due sono stati fotografati mentre lasciavano un hotel di lusso in una capitale europea, tra sguardi complici e risate. La notizia ha fatto subito il giro del gossip, lasciando i fan a chiedersi se questa relazione sia destinata a durare.

A volte l’amicizia nasconde emozioni più profonde. E a dieci anni dal primo incontro potrebbe essere scoppiata la scintilla tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton. Stando a quanto sussurrano nel Regno Unito, i due si sarebbero concessi un weekend romantico. Un modo, anche costoso, per esplorare di più questo rapporto, pronto a prendere una direzione tutta nuova. Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme. Secondo il Sun, la 45enne Kim Kardashian starebbe frequentando il pilota britannico di Formula Uno Lewis Hamilton (41), che conosce da oltre un decennio. Un anno fa Hamilton ha frequentato per qualche mese Sofia Vergara mentre Kim non ha avuto più relazioni serie dopo la rottura con Pete Davidson, finita nel 2022. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton coppia a sorpresa. La fuga romantica da 140 mila euro

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Los Angeles durante una fuga romantica.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un weekend top secret nell’Oxfordshire.

