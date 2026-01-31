La Juventus ha chiuso l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Licina. Il giovane trequartista sta per firmare il contratto e unirsi alla squadra. Nei prossimi giorni, arriveranno le ufficialità e i dettagli dell’operazione. I tifosi aspettano con ansia di vedere il nuovo acquisto in campo.

. La Juventus guarda al futuro e piazza un colpo in prospettiva per rinforzare il proprio vivaio con un nome di respiro internazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, è in arrivo a Torino Adin Licina, prelevato direttamente dal Bayern Monaco. QUI LE ULTIME SUL MERCATO JUVE Si tratta di un’operazione mirata e strategica: il trequartista classe 2007 è un profilo su cui la dirigenza ha deciso di scommettere con decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Licina Juve, ci siamo: tutto fatto per l’arrivo del giovane trequartista in bianconero. Gli aggiornamenti e tutti i dettagli per il colpo dal Bayern Monaco

