L’Europarlamento ha approvato la relazione sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea con 367 voti favorevoli, 166 contrari e 84 astenuti. La decisione riguarda anche la proposta di rendere illegale l’occupazione di case, che è stata bocciata. Spaziani Testa di Confedilizia ha commentato che si chiedeva di eliminare il diritto di proprietà. La riunione si è svolta ieri a Strasburgo.

ll Parlamento europeo riunito ieri in plenaria a Strasburgo ha approvato la relazione di Francisco Borja Gimenez Larraz (Ppe) sulla crisi degli alloggi nell’Ue, con 367 voti a favore, 166 contrari e 84 astenuti. Sono stati bocciati gli emendamenti presentati da Ilaria Salis e i colleghi del gruppo The Left, che proponevano in sostanza di non contrastare le occupazioni abusive. Uno in particolare sottolineava «la necessità di contrastare la criminalizzazione dell’occupazione di alloggi vacanti, in particolare di proprietà pubbliche e di proprietari con molteplici patrimoni residenziali, laddove tale occupazione sia effettuata da individui che non possono permettersi un alloggio ai prezzi di mercato prevalenti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europarlamento boccia la Salis. Occupare case non diventerà legale

