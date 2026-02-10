A Strasburgo, l’Europarlamento respinge l’emendamento di Ilaria Salis contro le occupazioni abusive. La deputata di Avs, nota per il suo impegno sulla questione, ha visto il suo intervento bloccato alla relazione finale della Commissione Casa. La votazione ufficiale si terrà a marzo.

Porta in faccia a Ilaria Salis, a Strasburgo l’europarlamentare Avs e paladina delle occupazioni abusive ha visto bloccato il suo emendamento alla relazione finale della Commissione Casa, relazione che sarà votata dall’assemblea plenaria a marzo. Una vittoria di Fratelli d’Italia, che ha visto inserite all’interno della relazione le sue proposte. «Nel testo sulla crisi degli alloggi nell’Unione europeo votato in commissione casa – spiega l’europarlamentare di FdI, Antonella Sberna, – è stato inserito il nostro emendamento di ferma condanna delle occupazioni illegali in tutta Europa, in quanto violano il diritto fondamentale alla proprietà privata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europarlamento sbatte la porta in faccia alla Salis. Passa l’emendamento di Ecr contro le occupazioni abusive

