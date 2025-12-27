Milano, 27 dicembre 2025 – Il primo indizio è in una fotografia aerea, scattata nel 2024 dal Comando centrale dell’Alto Tirreno della Guardia di Finanza, a Tarquinia, nel Lazio: c’è una massicciata che “corre“ parallela al bagnasciuga accanto a una struttura semicircolare che si estende per circa 20 metri verso il largo, per una larghezza di 17 metri. Che sia l’antico porto della città etrusca di Gravisca? Così è partita l’ultima indagine di archeologia subacquea coordinata dall’ università Iulm di Milano, che ha siglato un accordo per le prospezioni subacquee lungo la costa antistante il sito di Gravisca con l’università di Perugia e ha investito circa 50mila euro - in due anni - nella ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Iulm nel mare degli etruschi: dalla sorpresa aerea alle immersioni, alla ricerca del porto di Gravisca

Leggi anche: Auto sbaglia la curva e finisce in mare nel porto di Bari: automobilista salvato dalla Capitaneria

Leggi anche: Maltempo, allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi