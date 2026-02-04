rsa villa degli etruschi a suvereto si dimettono cinque lavoratori e inizia lo sciopero degli strao

Cinque operatori socio sanitari della Rsa Villa degli Etruschi a Suvereto si sono dimessi. Hanno deciso di lasciare il lavoro dopo che l’azienda ha confermato il turno di 12 ore per tutto il personale. I dimissionari hanno avviato anche uno sciopero degli straordinari. La situazione ha creato tensione tra i dipendenti e la direzione della struttura.

Cinque operatori socio sanitari hanno presentato le dimissioni dalla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto, in provincia di Grosseto, in seguito a una decisione aziendale che ha mantenuto invariato il modello di turnazione a 12 ore per tutto il personale. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo che Fp Cgil e Usb hanno denunciato l’assenza di interventi per ripensare l’organizzazione del lavoro, considerata insostenibile dal punto di vista fisico e psicologico. I lavoratori, che hanno scelto di abbandonare il posto non per mancanza di impegno ma per responsabilità verso gli utenti, hanno spiegato di non poter più garantire un’assistenza sicura e dignitosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Villa degli Etruschi

Il sindacato Fp Cgil ha espresso la propria posizione sui turni da 12 ore per gli Oss dell'Rsa Villa degli Etruschi a Suvereto, sottolineando che, pur rispettando il voto dei lavoratori, la sicurezza rimane una priorità fondamentale.

Ultime notizie su Villa degli Etruschi

