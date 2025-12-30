Eurocar acquisisce Pwp Srl e rafforza la rete Porsche in Toscana

Eurocar Italia ha annunciato l’acquisizione di Pwp Srl, società fiorentina specializzata nella vendita e assistenza di veicoli Porsche. Questa operazione permette di rafforzare la presenza del Gruppo nella regione Toscana, ampliando la propria rete di servizi e supporto per i clienti Porsche. L’integrazione mira a migliorare l’offerta e la disponibilità di assistenza tecnica, mantenendo gli standard di qualità del marchio.

Il Gruppo Eurocar Italia amplia la propria rete in Toscana con l’acquisizione della società Pwp Srl, azienda fiorentina punto di riferimento per la vendita e l’assistenza del marchio Porsche. L’operazione coinvolge i Centri Porsche di Firenze e Pescara e il Porsche Approved & Service Center di Arezzo, con quasi 100 collaboratori tra sedi e officina. Nell’ultimo anno Pwp ha consegnato oltre 600 auto nuove e circa 555 vetture usate, totalizzando 21mila ore produttive nel post vendita. Con l’acquisizione, Eurocar incrementerà il proprio volume di vendite a circa 33mila auto nuove e 24mila usate all’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

