Leonardo Fabbri ha annunciato che non prenderà parte alla Coppa Europa di lanci, che si terrà nel weekend del 14-15 marzo a Nicosia, a Cipro. La sua assenza rappresenta una mancanza significativa per la squadra italiana, dato che è uno dei protagonisti nel settore dei lanci. La decisione è stata comunicata in vista dell’evento in programma tra poche settimane.

Leonardo Fabbri ha deciso di non partecipare alla Coppa Europa di lanci, evento che si disputerà nel weekend del 14-15 marzo a Nicosia (Cipro). Il bronzo mondiale di getto del peso era stato inizialmente selezionato dal DT Antonio La Torre per il consueto evento di fine inverno, ma alla vigilia della partenza ha preferito rinunciare all’appuntamento e concentrarsi sui Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel fine settimana del 20-22 marzo. Il primatista mondiale stagionale, capace di scagliare l’attrezzo a 22.50 metri in quel di Stellenbosch qualche settimana fa, era reduce da una vittoria del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala), da un’affermazione in Cechia e poi dal sigillo ai Campionati Italiani Assoluti disputati al PalaCasali di Ancona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri rinuncia alla Coppa Europa di lanci. L’Italia perde un pezzo pregiato, ora i Mondiali Indoor

Articoli correlati

Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci: Leonardo Fabbri faro azzurro a NicosiaAntonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, ha ufficializzato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci 2026...

Atletica, Coppa Europa di lanci a Nicosia: 21 azzurri convocati, ci sono Fabbri, Fantini, Osakue e PadovanIl direttore tecnico La Torre ha ufficializzato il gruppo per l’appuntamento cipriota del 14 e 15 marzo.