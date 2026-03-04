Atletica i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci | Leonardo Fabbri faro azzurro a Nicosia

Il direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera ha annunciato i nomi dei partecipanti alla Coppa Europa di lanci, che si terrà a Nicosia dal 14 al 15 marzo. Tra i convocati figura anche Leonardo Fabbri, considerato uno dei punti di riferimento per la squadra azzurra in questa competizione. La lista ufficiale è stata resa nota in vista dell’evento internazionale in programma tra poche settimane.

Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, ha ufficializzato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci 2026 in programma a Nicosia (Cipro) da sabato 14 a domenica 15 marzo. Saranno nel complesso 21 (dieci donne e undici uomini) gli atleti azzurri impegnati nell’evento continentale riservato alle seguenti specialità: getto del peso, lancio del martello, tiro del giavellotto e lancio del disco. L’Italia potrà contare su un big internazionale del calibro di Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e campione europeo in carica nel peso, inoltre ci sarà anche la campionessa d’Europa e finalista mondiale del martello Sara Fantini. 🔗 Leggi su Oasport.it

