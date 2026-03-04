Atletica Coppa Europa di lanci a Nicosia | 21 azzurri convocati ci sono Fabbri Fantini Osakue e Padovan

Il direttore tecnico ha annunciato la squadra di 21 atleti convocati per la Coppa Europa di lanci che si terrà a Nicosia il 14 e 15 marzo. Tra i nomi presenti ci sono Fabbri, Fantini, Osakue e Padovan. La selezione comprende atleti italiani che parteciperanno alla competizione cipriota, con l’obiettivo di rappresentare il paese in questa occasione.

Il direttore tecnico La Torre ha ufficializzato il gruppo per l’appuntamento cipriota del 14 e 15 marzo. In squadra il campione europeo del peso Fabbri, la campionessa europea del martello Fantini, la finalista olimpica del disco Osakue e il vincitore della passata edizione Ponzio. Il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica leggera Antonio La Torre ha reso noto l’elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci di Nicosia, a Cipro, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. La spedizione azzurra sarà composta da 21 atleti, 11 uomini e 10 donne, con un mix di nomi di punta e giovani under 23 di prospettiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci: Leonardo Fabbri faro azzurro a NicosiaAntonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, ha ufficializzato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci 2026...

Atletica, Daisy Osakue vince il disco ai Campionati Italiani di lanci. Squilli di Frattesi e CostaMentre al PalaCasali di Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti Indoor, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa Europa di.

Temi più discussi: Cross, la favola diventa storia; COLERE - A Colere la Coppa Europa di snowboard cross; Sci alpino: super rimonta di Giorgia Collomb, che recupera 13 posizioni e vince insieme a Ilaria Ghisalberti il gigante di Coppa Europa di Oppdal; Mondinelli ai piedi del podio nello slalom di Coppa Europa vinto da Bostroem Mussener. Pazzaglia fuori.

Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci: Leonardo Fabbri faro azzurro a NicosiaAntonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, ha ufficializzato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci 2026 in ... oasport.it

Atletica, Coppa Europa lanci 2026 a NicosiaLa Coppa Europa di lanci 2026 si terrà a Nicosia, Cipro, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. Questo evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale ... it.blastingnews.com

La valdostana, fresca del primo trionfo in Coppa Europa e iridata di categoria un anno fa a Tarvisio, faro della selezione nazionale per i campionati del mondo juniores al via il prossimo week-end sulle nevi norvegesi. C'è Anna Trocker, occhio nella velocità a facebook

Coppa Europa, gigante di Oppdal: doppietta tutta italiana. Ex aequo sul gradino più alto per Giorgia Collombe Ilaria Ghisalberti. Rimonta pazzesca di Collomb, gara solida di Ghisalberti: orgoglio azzurro e Val Brembana che applaude. x.com