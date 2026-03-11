Leolandia una sorpresa gigante attende i più piccoli

Leolandia, il noto parco divertimenti, ha annunciato una serie di eventi dedicati ai bambini e una promozione speciale valida per i visitatori. La struttura invita le famiglie a partecipare a iniziative pensate per intrattenere i più piccoli e offrire un’esperienza diversa dal solito. L’obiettivo è rendere il parco un luogo ancora più attraente per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

Il celebre parco divertimenti Leolandia lancia una serie di eventi imperdibili e una promozione esclusiva per tutti i visitatori del. Il celebre parco divertimenti Leolandia lancia una serie di eventi imperdibili e una promozione esclusiva per tutti i visitatori del mese di marzo La primavera di Leolandia, situata a Capriate San Gervasio, si apre all’insegna delle sonorità orientali per tutto il mese di marzo 2026. Il parco a tema ha deciso di dare seguito al successo ottenuto durante il periodo di carnevale confermando l’evento K-Pop Celebration. Questa iniziativa permette ai visitatori di immergersi nella cultura coreana, anticipando i festeggiamenti per il 55esimo anniversario della struttura. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Leolandia, una sorpresa gigante attende i più piccoli Articoli correlati Il teatro si apre al pubblico dei più piccoli con "Il giardino del gigante"Sabato 31 gennaio, la rassegna dedicata al teatro per famiglie del Teatro Verdi di Forlimpopoli prosegue con la messa in scena di un nuovo... Sorpresa a Careggi. Una mamma cinghiale si stende sul prato per allattare i suoi piccoliFirenze, 4 marzo 2026 – Una mamma cinghiale distesa sull’erba che allatta i suoi piccoli, i cinghialini stretti a lei in cerca di protezione e latte,... Aggiornamenti e notizie su Leolandia una sorpresa gigante attende... Temi più discussi: Leolandia tra K-Pop, nuove attrazioni e caccia alle uova con Bluey e Bingo; Leolandia riparte tra K-Pop, nuove attrazioni e 100 assunzioni per la stagione 2026; A Leolandia K-pop Celebration in scena per tutto marzo; Leolandia fa il bis: K-pop Celebration in scena per tutto marzo. A Leolandia K-pop celebration in scena per tutto marzoFonte: Qualitytravel.it. Dopo il grande successo del K-arnevale, il kpop coreano conquista la primavera di Leolandia. E... L'articolo originale, consultabile qui A Leolandia K-pop Celebration in scena ... msn.com Leolandia riparte tra K-pop, nuove attrazioni e 100 assunzioni per la stagione 2026La primavera porta grandi novità a Leolandia, che inaugura una stagione ricca di eventi, spettacoli e nuove opportunità di lavoro ... msn.com Ponti di primavera, Pasqua, estate, halloween o Natale: c’è sempre un momento perfetto per venire a Leolandia Hai già scelto quando Scopri tutte le opzioni disponibili, clicca qui https://www.leolandia.it/refid=684920f2c66f2 - facebook.com facebook