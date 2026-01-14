Il teatro si apre al pubblico dei più piccoli con Il giardino del gigante
Sabato 31 gennaio, la rassegna dedicata al teatro per famiglie del Teatro Verdi di Forlimpopoli prosegue con la messa in scena di un nuovo spettacolo: Il Giardino del Gigante della compagnia Gruppo Panta Rei.Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Il teatro si apre agli spettacoli per i più piccoli, va in scena "Giovannin senza parole"
Leggi anche: Spazio alla poesia, al Ridotto del Teatro Fabbri la rassegna si apre con il poeta Gilberto Vergoni
Il Teatro Rossini si apre al pubblico per l'estate 2025 - Dal 14 giugno fino al 14 settembre sarà infatti visitabile con ingresso gratuito il lunedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 10. ansa.it
Festival FANTASY/SCI-FI 1a scena: Il giardino del polpo, di Ed Moran
OPEN WEEK – SETTIMANA PORTE APERTE Il teatro apre le sue porte a tutti e tutte! Una settimana speciale dedicata a chi ha voglia di provare, scoprire o semplicemente assistere alle nostre attività. Danza, recitazione e canto Corsi per tutte le età In facebook
“L’illusione coniugale” di Stefano Artissunch apre la stagione del Teatro Verdi di Pollenza giovedì 15 gennaio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.