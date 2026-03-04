Sorpresa a Careggi Una mamma cinghiale si stende sul prato per allattare i suoi piccoli

Firenze, 4 marzo 2026 – Una mamma cinghiale distesa sull'erba che allatta i suoi piccoli, i cinghialini stretti a lei in cerca di protezione e latte, mentre non molto distante da lì scorre la vita frenetica della città. È l'immagine tenera catturata a Careggi, alle porte di Firenze: una scena che sembra rubata a un bosco e che invece si svolge a pochi passi dall'Azienda ospedaliero-universitaria e dal frastuono quotidiano di ambulanze, auto e persone. Presenza frequente e segnalazioni continue Uno scatto dolce, quasi bucolico. Eppure non è una novità. Negli anni la presenza dei cinghiali nell'area di Careggi e nei quartieri vicini è stata segnalata più volte.