L’Emilia Romagna in vetrina a Napoli Workshop tematici e degustazioni per conquistare altri visitatori

L’Emilia Romagna si presenta a Napoli con un evento dedicato al turismo, che include workshop tematici e degustazioni. L’obiettivo è attrarre più visitatori dal sud Italia e aumentare le quote di mercato turistico. La regione ha già ottenuto risultati positivi nel 2025 e ora punta a consolidare questa crescita attraverso iniziative specifiche nella città partenopea.

Conquistare ulteriori quote di mercato turistico, in particolare quello proveniente dal sud Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025. È l’obiettivo dell’ Emilia-Romagna con la sua prossima missione promozionale, da giovedì a sabato alla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) di Napoli, il più grande marketplace del Mediterraneo dedicato al turismo. La Regione sarà presente con un spazio vetrina di oltre 100 mq. (Padiglione 5, stand 5060-5072), coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, dove saranno al lavoro 17 operatori regionali con le loro proposte: vacanze balneari, outdoor, cicloturismo, borghi storici, arte e cultura, cammini e vie del pellegrinaggio, terme, food e motor valley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

