Maltempo | nevicate a quote autostradali sull' Appennino tosco emiliano dell' A1 Milano-Napoli e in Emilia Romagna

Dalle prime ore del mattino, nevicate a quote autostradali sono state registrate sull'Appennino tosco-emiliano dell'A1 Milano-Napoli e in alcune aree dell'Emilia Romagna. Le condizioni del traffico stanno essere monitorate, con possibili rallentamenti e chiusure temporanee. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio e di adottare comportamenti prudenti durante le condizioni meteorologiche avverse.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Dalle prime ore della mattina, intense nevicate hanno interessato alcuni dei nostri settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l'impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone. Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al momento si registrano deboli nevicate in: A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Calenzano A1 Direttissima A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Fabro A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Pesaro D14 Diramazione di Ravenna In relazione al progressivo miglioramento registrato delle precipitazioni, sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione adottati nella mattinata, resesi necessari per consentire la piena operatività dei mezzi neve.

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. leggo.it

Dalle spiagge imbiancate della Riviera Romagnola al rischio esondazione nella Capitale: neve e maltempo nell'Italia peninsulare - Un'intensa irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani sta investendo l'Italia in queste ore, portando nevicate fino alle quote pianeggianti e precipitazioni abbondanti su diverse regioni. ildolomiti.it

Radio1 Rai. . #Meteo Epifania all'insegna del maltempo con freddo a Nord, pioggia al Centro-Sud con nevicate a bassa quota. Allerta arancione in Lazio e Molise, gialla in altre 8 Regioni. Le previsioni con il Tenente colonnelo Filippo Petruccci, dell'Aeronaut - facebook.com facebook

