Lidl l' ha fatto di nuovo | tutti pazzi per la sua nuova borsa già consacrata it bag Anche se sembra un carrello della spesa

Lidl ha scatenato l’attenzione dei consumatori con la sua nuova borsa, che ricorda un carrello della spesa. La catena tedesca ha collaborato con il designer Nik Bentel per creare la Trolley Bag, già considerata un must-have tra gli appassionati di moda. La borsa, con manico e portachiavi a forma di moneta, ha già fatto il giro dei social, attirando chi cerca un accessorio originale e pratico. La sua popolarità cresce giorno dopo giorno tra chi ama le novità insolite nel mondo dello shopping.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Le modelle, con indosso una vasta gamma di abiti originali e colorati, sfilavano spingendo carrelli della spesa o trasportando cestini in acciaio marchiati con la doppia C. La moda di alta gamma arrivava così nel mondo reale, sbarcando nel luogo principe della cultura di massa, scendendo dal piedistallo e contaminando il mondo del lusso. Allora, forse, non si sarebbe pensato che, dopo poco più di un decennio, sarebbe stato il brand di una catena di supermercati discount a generare hype modaiolo tra influencer e addetti ai lavori che ora bramano di avere tra le mani un accessorio logato Lidl.