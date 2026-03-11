Learner Tien chi è l’avversario di Sinner ai quarti di Indian Wells 2026

Learner Tien, numero 27 del ranking ATP, sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo di Indian Wells 2026. I due giocatori si sfideranno in questa fase della competizione, dopo aver superato rispettivamente i turni precedenti. La partita si svolgerà sulla stessa superficie del torneo, che è dura e outdoor.

Learner Tien, numero 27 Atp, è il prossimo avversario di Jannik Sinner. I due si affronteranno nei quarti di finale del torneo di Indian Wells 2026. L’altoatesino arriva dalla vittoria in due set contro il giovane fenomeno brasiliano Fonseca. Tien, statunitense, 20 anni, ha avuto il suo miglior ranking il mese scorso (numero 23). Con Jannik Sinner ha avuto un precedente in una finale, il 30 settembre scorso all’Open di Pechino, quando l’azzurro si impose 6-2, 6-2 conquistando il trofeo. Questo è l’unico precedente tra i due giocatori. Nelle prove del Grande Slam, Tien ha raggiunto i quarti di finale quest’anno agli Australian Open. In carriera ha vinto un titolo Atp, a Metz nel novembre scorso, sconfiggendo in finale il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

