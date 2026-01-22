Al Cinema Teatro Astra Re Lear è morto a Mosca

Al Cinema Teatro Astra, venerdì 23 gennaio alle 21, va in scena “Re Lear è morto a Mosca”. Lo spettacolo racconta la storia vera di Solomon Michoels e Veniamin Zuskin, due attori che pagarono con la vita la loro libertà artistica. César Brie porta sul palco questa vicenda, offrendo un'interpretazione che approfondisce il valore della libertà e della resistenza culturale in un contesto storico difficile.

La storia di due attori che pagarono con la vita la propria libertà artistica. César Brie salirà sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra venerdì 23 gennaio, alle ore 21, con "Re Lear è morto a Mosca", spettacolo che ricostruisce la vicenda reale di Solomon Michoels e Veniamin Zuskin, i due interpreti del Teatro Ebraico di Mosca che, nel cuore dell'Unione Sovietica staliniana, osarono portare in scena la celebre tragedia shakespeariana sul crollo del potere. L'attore e autore argentino, tra le voci più autorevoli del teatro civile contemporaneo, firma la regia e la drammaturgia, quest'ultima insieme a Leonardo Ceccanti, guidando una creazione corale che intreccia storia, memoria e teatro, accompagnata dalle musiche tradizionali Yiddish.

